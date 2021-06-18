總統蔡英文今天下午接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府事宜，進行會商。民進黨立委吳思瑤昨表示，「卡疫苗的是有心人士，卡台灣的不是政府」，但究竟是誰在卡疫苗？台北市議員羅智強質疑，恐有3個人。他並強調，政府是眼見民怨四起，態度才放軟與郭台銘通話丶開會。

台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

郭台銘今早在聲明中坦言，採購疫苗，有消息傳民進黨不同派系間有不同的意見。

羅智強18日在臉書先是痛批「民進黨無恥，還說沒卡郭」，他想請教吳思瑤，既然卡疫苗的不是政府，那「有心人士」又是誰？令他覺得奇怪的是，自郭董申請購買疫苗以來，疫情指揮中心專家李秉穎，造謠疫苗「快過期」。行政院長蘇貞昌開嗆「郭董手上沒疫苗」，陳時中更是用原廠授權書，卡了郭台銘將近一個月，眼見民怨四起，政府才態度放軟與郭台銘通話丶開會。

對於郭董今早臉書再度發文，承認自購疫苗出現「技術性拖延」，且卡疫苗就是「民進黨不同派系的不同意見」。羅智強直言，民眾迫切需要疫苗救命，而民進黨內部卡郭，竟只因為派系利益，是在跟國人開玩笑嗎？

他呼籲，蔡英文別再打假球，除了制止總統府的人抹黑雙北，也請蔡總統以黨主席的身份約束派系，每天都有人因疫情而死，不買疫苗只搞鬥爭，民進黨憑什麼執政？吳思瑤也別裝無辜，敢不敢再轉發一次郭董文，揪出民進黨內的「有心人士」？