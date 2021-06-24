新竹縣24日中午發生一起人倫悲劇，住在芎林鄉的30歲的葉姓男子照顧行動不便的87歲奶奶，中午突然失控行兇，隨後即致電110自首，警方獲報到場時，87歲的葉姓婦人已經過世，而葉男則在家中等候警方上門，對於犯行坦承不諱，警方仍在調查行兇方式及原因。

據了解，葉姓婦人的兒子已過世，她與2個孫子居住，其中一個孫子在案發時去上班不在家，而葉婦行動不便，葉男疑有精神疾病，祖孫均領有身心障礙手冊。

葉男無業，長期照顧行動不便且有失智症的阿婆，疑似不堪長期照顧的壓力，導致身心俱疲，也曾透露照顧阿婆很累，24日中午行兇後，立即致電自首，在電話中告訴警方「我殺了阿婆」。

警方獲報後也不敢大意，立即前往葉男住處，但葉婦已經死亡，葉男則在家中等候，也配合逮捕及警方作為。至於行兇原因、手法，警方表示，均仍待調查、釐清。

新竹縣政府社會處表示，23日才收到葉男為阿婆申請的長期照顧服務，內容包含喘息服務、交通接送以及居家照護，照管中心也立即前往評估，當天就過關，最慢一周內即可提供協助，未料24日就發生悲劇。由於葉男與葉婦均有身心障礙手冊，且葉婦領有老農津貼，未列入低收入戶。

在地村長透露，15日還曾看到葉男推著奶奶去接種疫苗，對於此起悲劇感到意外，認為「完全沒有徵兆」。他說，葉家位於田中間，聯外道路十分狹小，不便進出，也與外界較少往來，2年多前，葉婦身體狀況良好，還會撿資源回收變賣維生。

村長也指出，葉家的經濟條件並不好，葉婦的兒子3、4年前因病過世，葉婦撫養孫子、照顧家庭，但隨著她年邁、自然退化及行動不便後，就由孫子照顧她，可能因生活壓力過大，才釀成此起悲劇。

較熟悉葉家狀況的在地人士也指出，葉家雖然生活較為封閉，不過過去也不曾聽聞祖孫間的劇烈衝突，但葉男可能患有憂鬱症，精神狀況不是很好。在地人士也表示，葉男長期無業，但也並非遊手好閒，可能因精神不穩定加上不知做什麼，求職路並不順遂，「這個家庭活在社會的邊緣」。