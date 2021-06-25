新竹縣發生一起人倫悲劇，孫子疑不堪長照壓力，失手殺害奶奶。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣昨（24日）中午發生一起人倫悲劇！住在芎林鄉的30歲的葉姓男子，長期照顧行動不便、又有失智的87歲祖母奶奶，疑似不堪照護壓力、身心俱疲，竟趁奶奶午睡時，用枕頭將人悶暈，見她還有呼吸，再取出菜刀連砍頸部多刀致命，葉男犯後向警方自首案：「我殺了阿婆」。今上午10時檢方複訊，認為葉男雖然自首，但考量葉男罪刑重大、手段殘忍，仍聲請羈押。

葉男自首時表示，24日上午如往常幫祖母餵飯、擦澡，再讓祖母午睡，之後突然覺得87歲的祖母這樣活著很痛苦，才忍痛決定幫祖母解脫，趁祖母熟睡時，先以枕頭將她悶暈，擔心祖母沒死透，又拿出菜刀朝脖子狠砍數刀，確認祖母斷氣後，才打電話向警方自首：「我殺了阿婆」。

警方獲報到場時，葉姓奶奶已經斷氣身亡，葉男對犯行坦承不諱。據了解，葉姓婦人的兒子已過世，她與2個孫子居住，葉男無業且疑有精神疾病，祖孫均領有身心障礙手冊。

在地村長表示，葉婦的兒子3、4年前病世，葉婦撫養孫子、照顧家庭，近年年邁、行動不便，由孫子照顧，葉男可能生活壓力過大，才釀成此起悲劇。熟悉葉家狀況的帶地人則表示，葉家雖然較封閉，但過去不曾聽聞祖孫間發生劇烈衝突，可能葉男長期業患有憂鬱症，精神狀況不是很好。

葉男雖然患有思覺失調症，且符合自首減刑原則，但檢方認為，葉男殘忍殺害直系尊親屬，屬大罪刑，將朝刑法272條中「對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者，加重其刑至二分之一」方向偵辦，今午偵查庭考量葉男罪刑重大、手段殘忍，所犯為5年以上重罪，客觀上有逃亡之虞，因而聲請羈押。