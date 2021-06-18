永齡、台積電洽購500萬劑BNT疫苗 蔡英文下午4時接見郭台銘、劉德音 14:512021/06/18 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於民間採購並捐贈疫苗一事，行政院發言人羅秉成今(18日)中午召開記者會說明，除了鴻海永齡基金會提出購買BNT疫苗，台積電也提出申請，願意各捐贈5百萬劑BNT疫苗，將授權兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。而總統蔡英文也將於今下午16時許接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府之相關事宜，進行會商討論。 台積電主動提捐贈500萬劑BNT 政院：將授權永齡與台積電洽談 #BNT #疫苗 #授權 #郭台銘 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 09:082021/06/18 財經 郭台銘急求見蔡英文 永齡：今天下午就可以談 11:062021/06/18 生活 台積電主動提捐贈500萬劑BNT 政院：將授權永齡與台積電洽談 12:412021/06/18 政治 郭台銘爆買疫苗受阻暗指綠營派系有意見 綠委：買原廠都全力支持 11:252021/06/18 政治 郭董爆民進黨對買BNT有雜音 宅神想到這綠委的「奧斯卡演技」 11:162021/06/18 政治 新思科技數位與客製化設計平台獲台積公司3奈米製程技術認證 09:122021/06/18 財經 郭台銘曝「民進黨派系有意見」 江啟臣要蔡英文：出面說清楚 10:542021/06/18 政治 總統府聲明盼郭台銘「勿受不實傳聞影響」：總統樂意與郭董事長見面 10:062021/06/18 政治 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 13:112021/06/18 生活 《紐時》報導台灣購買BNT疫苗「內幕」 吳子嘉曝一訊息嘆：何必當初 09:032021/06/18 政治 郭台銘8點聲明 趙少康：揭過去半個月蔡政府都在玩假的 13:372021/06/18 政治 郭台銘指民進黨對他買BNT有意見 陳時中一句話回應：報告弄完再說 10:212021/06/18 政治 郭台銘稱民進黨派系有意見 莊瑞雄批胡扯：沒聽到有人反對 12:112021/06/18 政治 政治熱門新聞 蔡英文為何打電話給賈永婕 郭正亮爆內幕 - 政治 一通來自新北市府的電話 名醫建議侯友宜一件事 - 政治 直播》24萬劑莫德納疫苗來了 柯文哲最新回應 - 政治 郭台銘直球對決蔡英文 藥師看出3件事 - 政治 郭台銘8點聲明 趙少康：揭過去半個月蔡政府都在玩假的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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