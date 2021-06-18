關於民間採購並捐贈疫苗一事，行政院發言人羅秉成今(18日)中午召開記者會說明，除了鴻海永齡基金會提出購買BNT疫苗，台積電也提出申請，願意各捐贈5百萬劑BNT疫苗，將授權兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購。而總統蔡英文也將於今下午16時許接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府之相關事宜，進行會商討論。