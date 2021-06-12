國內本土疫情延燒，中央疫情指揮中心今天(12日)公布新增251例確定病例，其中250例本土、1例境外移入，另外確診個案中新增26例死亡。易經命理老師高煜霖預言，民意已開始變化！明年開春前，再不重視民心，小心開春後被下架。另外，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，未來將可望成為翹楚。

高煜霖12日在臉書貼文分析指出，他從11日台東近海地震，卦象取得「益」卦，卦意「利益」；另外，取得「赤口」，卦意「事態不和」。赤口一句筮辭「官非切宜防」，顯示執事者須謹慎處理異見，如無適當的說法，小心蝴蝶效應。輕者，「鍋」總是要有人背，只是份量夠不夠；重者，全盤下架翻轉，主客易位不在話下。

另外，「益」卦的下一卦，就是「夬」卦，卦意「決定」；顯示明年開春前，再不重視民心，小心開春後被下架。高煜霖甚至示警，指揮中心指揮官恐須注意，民意不再順時鐘，小心跌落神壇，破罐破摔。

高煜霖分析指出，「益」卦，下動，上入，有埋頭苦幹，逐步前進之象，顯示民意已開始變化！近期疫情爆發，在這幾個月的「動盪」，恐將翻轉。因此他研判，以政黨而言，民眾黨、時力將有望獲取大量的政治紅利；至於個人，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，可望成為翹楚；而民眾黨的高虹安，未來可能成為黨內新領袖，或國內政治明星。