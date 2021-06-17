德國生物科技企業CureVac 16日宣布，該公司研發的新冠肺炎疫苗在後期實驗中取得的有效性僅47%，並未達到該款疫苗研發的預設目標。由於歐盟已訂購破億劑CureVac疫苗，如今疫苗效力卻未盡人意，引爆如何順利交貨的質疑。

CureVac研發的CVnCoV疫苗，共有來自歐洲與拉丁美洲4萬名志願者接受實驗，而研究團隊擷取其中的134例展開期中分析，卻取得效力僅有47%的失望結果。研究結果公布後，CureVac在美國股市的盤中交易下跌50.6%，以46.81美元作收。

該公司坦言，接受施打CVnCoV疫苗的志願者，至少遭13種變種病毒感染。在通報確診的病例中，124起病例接受病毒基因定序以確定感染的毒株；結果發現，僅有1例是感染2019年年底出現於武漢的SARS-CoV-2冠狀病毒。約57%則是感染傳染力更高的「高關注變異株」。

此外，期中分析也證實這款疫苗對年輕人較為有效，至於是否能保護60歲以上的民眾則未獲證實；然而，後者是最容易在感染後轉為重症的年齡族群。

由於嬌生疫苗與AZ疫苗恐引發罕見卻致命的血栓副作用，部分歐洲國家針對這兩款疫苗設下施打年齡限制，也讓歐洲買家寄厚望於CVnCoV疫苗。

甚至，考量到全球仍有多個國家在新冠肺炎大流行下拼命掙扎，CVnCoV疫苗被視為在接下來這波疫苗接種熱潮中，能協助低收入與中等收入國家在全民接種率迎頭趕上富裕國家。

事實上，在這次期中分析前，歐盟已於2020年底獲得4.05億劑CVnCoV疫苗；其中，1.8億劑為選擇性。繼此之後CureVac又與德國簽署備忘錄，將提供另2,000億劑疫苗。CureVac設下2021年生產3億劑疫苗，2022年再生產10億劑疫苗。

該公司聲明稿指出，「雖然我們期待更好的期中結果；但是實驗結果顯示，面臨前所未見而又多樣性的變異病毒株，該款疫苗要產生高效力無疑充滿挑戰。不過，我們會持續對另外80個病例進行最終分析，這意味著疫苗的效力仍可能發生變化」。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）大流行病預防專家艾達佳（Amesh Adalja）指出，光看預防變異病毒的感染數據並無法完全解釋疫苗效力，其仍希望看到該款疫苗針對預防重症、住院與死亡等項目的具體數據。

換言之，「如果這支疫苗能有效預防重症、住院與死亡，即使對病毒感染只有47%的防護力，仍有相當價值，而這就是我們期盼疫苗能做到的事情」。

美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）則分析，目前仍不清楚這款疫苗的效力低，是因為變種病毒的特性還是疫苗自身無法產生高水平的抗體所致。

美國食品暨藥物管理局(FDA)針對疫苗設定的效力為至少50%，CureVac研發的疫苗顯然未達標。世界衛生組織表示，希望疫苗能有至少70%的效力。

至於莫德納疫苗與輝瑞疫苗，期末實驗主要是針對原始病毒株進行，迄今為止的全球數據顯示，對新變異的病毒防護力較弱。