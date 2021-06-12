據《紐約時報》報導，有鑑於1名18歲的女孩因接種AZ疫苗後出現嚴重血栓並死亡的案例，義大利衛生部11日宣布改變疫苗接種原則，未來AZ疫苗僅供60歲以上的族群接種，而未滿60歲卻已施打第一劑AZ疫苗者，第二劑將改接種輝瑞疫苗。

這起意外發生在18歲的少女卡蜜拉。其於5月25日接種AZ疫苗後出現嚴重血栓，並於6月10日死亡。消息傳出後引爆民怨，專家直指歐盟藥物當局已建議AZ疫苗不適合年輕族群施打，而政府卻罔顧人命、一意孤行。

隨著民眾怒火勃發，義大利政府於9日宣布考慮是否對AZ疫苗進行更嚴格的限制，包括禁止年輕人施打AZ疫苗。當時，衛生部副部長席勒里（Pierpaolo Sileri）透露政府擬禁止30或40歲以下的人接種AZ疫苗。

如今，義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）正式宣布，負責疫苗政策審核的義大利科技委員(CTS)會在馬拉松式討論後拍板，AZ疫苗僅供60歲以上的民眾施打。這項變更將導致義國進口疫苗結構改變，未來將輸入更多的輝瑞疫苗與莫德納疫苗。

至於同樣採用腺病毒技術的嬌生疫苗，該國則並未設立任何年齡限制。這是因為目前嬌生出現的血栓案例少，且接種一劑就能產生抗體。

CTS則解釋，過去未對AZ疫苗設立年齡限制，主要考量每10萬人僅有1人嚴重血栓。考量疫情控制與接種安全性後，認定施打好處大於壞處，畢竟政府希望盡速達成群體免疫。如今隨著疫苗接種率普及，這樣考量是時候做出調整。

事實上，早在4月，歐洲藥物監管機構就對AZ疫苗可能會導致罕見血栓做出警告，而義國政府則據此建議60歲以下民眾不要接種AZ疫苗。

不過，在接下來的數個月中，隨著疫苗接種推廣快速，施打AZ已成為年輕人時尚的代表。不少年輕人在社群媒體上大秀自己接種AZ疫苗的照片。

《紐約時報》分析，雖然歐洲藥品管理局仍認可AZ疫苗的安全性，但血栓問題已讓歐洲多國調整政策。在英國，雖然已有3500萬劑AZ疫苗已被施打，但在允許的情況下，將另覓替代品為年輕人接種；至於法國與比利時，則分別規定55歲與41歲以上的人，才能施打AZ疫苗。德國則一度完全禁打AZ疫苗，不過現已調整為建議60歲以下避免施打，若要接種AZ疫苗需自行承擔風險。

此外，根據《自然醫學》發布的一項研究顯示，AZ疫苗恐讓施打者血液上疾病與其他罕見血液疾病的風險增加。

目前義大利接種疫苗總量已逾4000萬劑，49%義大利人已至少接種過一劑疫苗。《紐約時報》訪問部分醫師，皆表示AZ疫苗的政策調整，會導致更多人懷疑這款疫苗。