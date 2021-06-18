苗栗縣傳出兩名長者施打AZ疫苗後不幸過世消息，分別為三灣鄉90歲男性長者以及頭份市86歲男性長者，兩人皆為15日前往施打AZ疫苗後，返家後身體出現異狀，家屬緊急送醫救治後仍不治，這是苗栗縣首起因施打疫苗造成死亡案例。其中負責頭份市施打作業的衛生所主任徐春仕內心自責，發文哀悼往生長輩。

苗栗縣衛生局指出，首案為三灣鄉90歲的男性長者15日下午至衛生所接種AZ疫苗，17日上午9時家中長者身體不適，吃早餐後嘔吐後來意識喪失，呼叫119到場緊急送至為恭醫院急救，經急救後無效不治死亡，醫院也立即進行新冠肺炎核酸檢驗，結果陰性。家屬表示老人家患有高血壓30年，因心臟病裝有支架且長期插有尿管。

案二為頭份市86歲的男性長者，15日至大型接種站接受AZ疫苗施打，家屬於17日下午發現老人家午覺後無法叫醒，呼叫119救護車送至醫院，當晚6時不幸死亡。醫院當下進行新冠肺炎核酸檢驗，結果陰性。經查長者數年前即罹患大腸癌。

對此，負責頭份市施打作業的徐春仕他內心自責不已，連續在臉書發文表示「心痛、傷心、無奈、失望，為執行國家政策，卻讓鄉親賠上生命，讓我更加思考公衛核心價值，痛」。

徐春仕18日上午也前往頭份市立殯儀館弔祭，並發文表示雖然不認識該名長輩，但都是他要照顧的鄉親，也請後續單位多加協助家屬處理後事，至於行政事宜，「我來努力。」

苗栗縣衛生局表示，兩案否跟接種疫苗有因果關係則還要釐清，如果家屬有疑義，衛生局將協助申請預防接種受害救濟。衛生局張局長蕊仙提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆盡量依照順位接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對新冠病毒的免疫力，避免疾病傳播。