國內新冠肺炎（COVID-19）肆虐，儘管疫情有稍微穩定，疫苗卻成為各界關注議題，由於不少長者施打疫苗後離世，造成人心惶惶，儘管大部分都還是成功案例，還是讓許多民眾都對疫苗卻步，76歲「痛苦歌王」孫情就坦言他不會去接種AZ疫苗，還是待在家乖乖防疫比較實在。

據《聯合報》報導，孫情因為看到疫苗相關新聞而感到害怕，決定不打疫苗，待在家防疫就好，「要是因為打疫苗死了，那該多冤枉？」但如果有其他更穩定的疫苗，他也會和醫生討論再決定要不要施打，然而其實不只孫情，資深演員林義雄也一度拒打疫苗，是在大嫂的說服下還是前往接種，所幸狀況良好。

孫情過去很不喜歡喝水，口渴就喝可樂或果汁，大概20年來都沒有喝過水，造成飯後血糖高達400，檢查後才發現罹患第二型糖尿病，本來想多散步運動，讓身體慢慢恢復健康，沒想到又得了腳底筋膜炎，也無法好好走動了，只能盡量穿厚底鞋墊和襪子。

事實上，孫情因為在演唱時會投入地露出痛苦表情，因而得到「痛苦歌王」的外號，由於全盛時期曾忙到胃出血，決定在1986年引退，之後便帶著孩子到美國唸書，沒想到竟因為愛上可樂和精緻澱粉糖類，導致他罹患糖尿病，膽囊炎還突然發作，讓他暴瘦10公斤，考量到自己的身體狀態，孫情決定還是暫時先不打疫苗。