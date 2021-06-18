要了解一個國家，就不能錯過城中發生的事！

透過解讀日本名城中的重大事件，一次弄懂從建國至今的千年歷史

每座日本城……看起來好像差不多？

一脫離東京大阪等主要都市，對於當地的歷史就有看沒有懂？

遊覽名城時雖然有歷史介紹，但要串連日本千年的歷史卻非常困難？

築城是守衛一國一地的基本，早在日本還沒建國的彌生時代，便有環濠部落證明其發展。而到日本建國之初，更因為捲入百濟與新羅的戰爭，擔心中國來襲，建了九州的「水城」。可以說日本各地的名城，見證了從開國到二戰前的千年史。要了解日本的政治中心如何從關西轉移到關東，又九州大名如何在幕末崛起，就不能錯過發生在名城的那些事。

千早城見證了鎌倉幕府的結束，與戰國亂世的開啟

織田信長實現霸業後，打造了舉世無雙的安土城

清洲會議所在的清州城，看著信長死後，柴田家與豐臣家瓜分領土

大阪是豐臣秀吉的豪華之城，也見證茶茶與秀賴的終結

江戶城在德川幕府的打造下，一躍成為世界性的大都會

佐賀與鹿兒島雙城，孕育了日本西化的兩位關鍵人物

二条城眼見德川慶喜大政奉還心願的破滅

熊本城則見證明治政府與大名之間的內戰衝突

網站「日本史專欄」編輯群之一的孫實秀，是華人中首位完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」者，他走訪四十七個都道府縣、古城逾五百座，從大量歷史資料與實際走訪中，擷取最重要的三十座名城與三十二個改變日本歷史的關鍵事件，利用線性歷史，細數日本從建國後到德川幕府大政奉還、明治時代的內戰，甚至二戰為止，日本史上發生了哪些大事。

本書不但有助於讀者了解從鎌倉、室町時代，到戰國亂世、江戶時代的歷史，更幫助讀者在日本各地旅遊時，面對不同城市的文化，輔以古城歷史，深入了解日本城市的特色，添增觀光上的樂趣。

【精彩書摘】

名護屋城建成後，豐臣秀吉便急不及待，於同年四月十二日出兵攻打朝鮮，史稱文祿之役。以西國大名為主，共十五萬八千名兵力，分成九隊分批出發。豐臣秀吉自身在四月二十五日抵達名護屋，此後除母親大政所病危時曾短暫回去之外，其餘時間均留在名護屋城，向前線將士發施號令。平常豐臣秀吉會在城內舉辦能樂，在茶室舉辦茶會，也會在瓜田舉行裝扮大會自娛一番。

隨著明朝出兵支援朝鮮，朝鮮戰事遂陷入膠著狀態。面對兵疲及糧食不足，前線無論明軍還是日軍都有意談和，於是明朝的沈唯敬及日本的小西行長，便合力泡製一個互相向對方投降的和談騙局。一五九三年（文祿二年）五月十五日，沈唯敬派遣偽裝的明朝敕使前往名護屋求和，豐臣秀吉遂開出條件讓使者回去。朝鮮之戰暫時告一段落，而豐臣秀吉也趁著豐臣秀賴誕生的機會，於同年八月回到大坂城，從此沒再踏足名護屋城。

正所謂「紙包不住火」，謊話無論有多完美，最終也會被揭穿。一五九六年（慶長元年）九月，明朝正使楊方亨來到大坂城冊封豐臣秀吉為「日本國王」，卻沒答應豐臣秀吉所開出的任何條件。豐臣秀吉大怒，感覺被騙了，不但驅趕明朝使者回朝鮮，更決意再次挑起戰幔。

一五九七年（慶長二年）二月，十四萬日軍再次從名護屋城出發，朝鮮之戰再度爆發，即慶長之役。名護屋城一如以往，擔任補給、聯絡的中轉站，最大的不同是豐臣秀吉並未前來助陣，而是在伏見城（京都府京都市）遙遠指揮。在明朝的再次救援下，日軍戰況比文祿之役更為惡劣。朝鮮南部的戰事呈現膠著，而整件事的始作俑者豐臣秀吉，卻在一五九八年（慶長三年）八月十八日逝世。豐臣秀吉一死，日本全國上下都沒人願意再繼續打下去，於是日軍撤退，文祿、慶長之役亦正式畫上句號。

隨著戰事終結，名護屋城的使命亦告完成。全國大名相繼撤離名護屋後，名護屋又恢復到昔日的荒涼。關原之戰後，擁有名護屋的寺澤廣高，將名護屋城拆除，並將物資運往唐津，作為興建唐津城之用。

缺席的明朝使節

明朝萬曆皇帝原本派遣李宗城為正使、楊方亨任副使前往日本，冊封豐臣秀吉為日本國王。不過當兩位明朝使者來到朝鮮釜山的時候，情況卻出現變數。李宗城在得知豐臣秀吉的真正要求後大為驚愕，與沈唯敬的報告有極大的出入，此時李宗城方知自己甚至整個明朝都被沈唯敬所騙。同時釜山正流傳著「豐臣秀吉會扣留明朝使者」的謠言，李宗城深信自己將會如傳言般被豐臣秀吉拘留甚至遇害。正所謂「好死不如賴活」，李宗城於是在一五九六年（慶長元年）六月，從釜山逃亡回國。

整場大騙局的主謀沈唯敬，在李宗城逃逸後非常苦惱，但這場戲還是得演下去，於是讓還在釜山的楊方亨由副使「變成」正使，沈唯敬自己出任副使，繼續上路前往大坂城。順帶一提，和談破局後，萬曆皇帝也知道了真相，同豐臣秀吉一樣怒不可遏，於是將逃回來的李宗城打入大牢，而主謀沈唯敬則在首都北京的市集公開處死。

(本文摘自《從名城讀日本史》/大塊文化 )

【作者簡介】

孫實秀

香港人，香港樹仁大學歷史系學士畢業，現職傳媒界。

對日本戰國時代、幕末時代及日本城郭有濃厚興趣，喜歡逛日本各地大大小小古跡，曾為此赴日留學發掘當地歷史故事。信奉「讀萬卷書不如行萬里路」，相比在象牙塔內鑽研，更喜歡當一個為史跡通山跑的小野孩，亦是一名「攻城師」。遊歷四十七都道府縣，走訪逾三百五十市村町，古跡數目逾五千個，城郭數逾五百座。

二〇一八年先後完成日本城郭協會舉辦的「日本一百名城」及「日本續一百名城」活動。當中「日本續一百名城」活動更以三十三天時間全球第二名完成，是首位同時完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」的外國人，被旅遊達人「卡瓦納」封外號為「根本變態」，同時也是網站「日本史專欄」的編輯之一。