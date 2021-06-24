全國三級警戒延長 7月12日前役男徵兵作業暫停。（台中市政府提供）

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒持續延長至7月12日，為防範疫情擴散，內政部役政署與國防部共同協調，7月12日前分階段軍事訓練役男皆暫停徵集入營，並同步停止役男徵兵檢查及軍種兵科抽籤作業。民政局長吳世瑋提醒中市役男務必留意役政單位通知及宣傳資訊，以免影響自身權益。

吳世瑋表示，配合防疫措施、降低群聚及阻斷病毒傳播，原訂7月1日分階段軍事訓練第1年及第2年第1梯次、7月7日分階段軍事訓練第1年第2梯次，以及7月8日分階段軍事訓練第2年第2梯次皆停止徵集入營。役男後續入營時間，內政部役政署亦與國防部積極調整訓練流路，並將視疫情狀況再行通知。

吳世瑋說，分階段軍事訓練役男如未能於今年入營，市府與戶籍地區公所亦將主動協助保留受訓資格至明年再入營，全國防疫措施持續滾動調整，役男請務必留意役政單位通知，如對相關規定或訊息有疑義時，亦可向戶籍地區公所役政單位洽詢。

吳世瑋強調，役男弟兄為國家重要資源，為配合中央防疫措施避免群聚，徵兵處理程序以役男安全及防疫優先為首要工作，並提醒暫待徵集役男共體時艱持續配合各項防疫工作，減少非必要外出，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，避免感染風險，維護自身與親友們健康，共同防堵疫情擴散，確保入營服役時部隊團體生活安全。