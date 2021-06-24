經濟部宣佈台中火力發電廠取得特種建築物執照增建燃氣機組，無須經台中市政府都市計畫審議。時代力量台中黨部執行長簡嘉佑表示「這又是一次中央與地方的政治鬥爭！經濟部新提案有讓步，是可以接受的方向，但應提出更進一步的減煤方案以及燃煤機組的除役時間表」。

簡嘉佑表示，台中長年飽受空污之苦，但是用電量也連年上升，改以發電效率更好、汙染較低的燃氣發電是能源轉型方向，中火電廠的「從煤轉氣」勢在必行。經濟部所提出2026年拆除中火兩部燃煤機組及一根煙囪的新方案是可以接受的方向，但中央應該承諾更進一步的減煤方案以及中火燃煤機組陸續除役的時間表。

簡嘉佑痛批中央跟地方都用市民健康當政治籌碼！中央政府用發給特種建築物執照解套不是常態，也有架空地方自治權的疑慮。營建署適用處理原則的理由也過於牽強，未來爭議顯然無從避免。台中市政府以都審卡關，導致中火「從煤轉氣」延宕多時，並非理性措施。

中央跟地方僵持不下，讓中火「從煤轉氣」的進度延宕，這才是讓希望改善空污的市民朋友最失望的。