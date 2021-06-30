核二廠1號機組運轉執照將於今年底正式到期，但因為燃料池貯存容量不足，使得台電得靠逐步降載的方式讓該機組發電量降到額定功率的8成並停機，原能會今(30)日表示，核二廠1號機將於明(1)日晚上開始降載停機，隨後進行機組的大修作業。

原能會表示，核二廠1號機組受限於用過燃料池貯存近滿儲，該機組爐心內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，因此需要維持安全重要相關設備的可用性，並進行必要大修維護、測試、保養作業等，台電公司已依規定提出此次大修計畫，並規劃於6個月內完成相關維護作業，核二廠1號機預計於明晚開始降載停機，並進行後續的大修。

此外，大修作業期程仍在機組運轉執照有效期限內，非屬提前除役，原能會亦將執行相關視察，以確認核二廠確實依相關程序執行大修作業。

原能會指出，核二廠1號機運轉執照將於110年12月27日屆期，台電公司已依規定於3年前提出除役計畫，原能會已於109年10月20日審查通過，台電此時正辦理環境影響評估作業，環評作業通過後才會核發除役許可，取得除役許可後也才可以進行除役相關拆除作業，核二廠將如期於運轉執照到期後進入除役。

原能會進一步指出，為避免因COVID-19疫情影響核能電廠運轉穩定與安全，已要求台電公司持續督促其所屬各核能電廠妥為因應外，針對核二廠1號機之大修，要求電廠更應加強大修期間之防疫管控措施，除了持續查核各核電廠防疫措施執行情形外，也將加強核二廠1號機大修期間防疫措施的查核，以確認防疫工作均能落實執行。