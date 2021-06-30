核二廠1號機預計於7月1日晚上8時降載，7月2日0時開始解聯停機。新北市核能安全監督委員會強調，核二廠1號雖提前停機，請台電公司務必持續監控設備及機組的安全，於進入除役階段後，仍需比照核一廠相關停機除役安全標準，做好核安相關工作。

新北市核安監督委員會於107年第4次委員會議即要求台電公司針對「核二廠除役後，高階核廢料處置方式案」專案報告。會議中多位委員與專家學者建議，考量設施安全性及地方民意，直接規劃與興建室內貯存設施為佳。

另行政院前院長林全於2016年9月已指示經濟部督促台電公司提出計畫，儘快把目前的乾式貯存場從露天改成室內。新北市核安監督委員會於今年第1次委員會議即要求台電公司針對核二廠1號機，停機機組的各項安全維護，進行專案報告，並再次要求台電公司及早完成規劃與興建室內貯存設施。

新北市核安監督委員會重申，沒有核安就沒有核電，目前核二廠2號機仍持續運轉，因此，核二廠不論是停機或運轉中的機組，必須以安全為第一優先，未來仍請台電公司妥善規劃除役各項安全工作，並儘速依行政院政策，興建核廢料室內貯存設施，以解決社會大眾對核廢料貯存設施安全的疑慮。