要了解一個國家，就不能錯過城中發生的事！

透過解讀日本名城中的重大事件，一次弄懂從建國至今的千年歷史

每座日本城……看起來好像差不多？

一脫離東京大阪等主要都市，對於當地的歷史就有看沒有懂？

遊覽名城時雖然有歷史介紹，但要串連日本千年的歷史卻非常困難？

築城是守衛一國一地的基本，早在日本還沒建國的彌生時代，便有環濠部落證明其發展。而到日本建國之初，更因為捲入百濟與新羅的戰爭，擔心中國來襲，建了九州的「水城」。可以說日本各地的名城，見證了從開國到二戰前的千年史。要了解日本的政治中心如何從關西轉移到關東，又九州大名如何在幕末崛起，就不能錯過發生在名城的那些事。

千早城見證了鎌倉幕府的結束，與戰國亂世的開啟

織田信長實現霸業後，打造了舉世無雙的安土城

清洲會議所在的清州城，看著信長死後，柴田家與豐臣家瓜分領土

大阪是豐臣秀吉的豪華之城，也見證茶茶與秀賴的終結

江戶城在德川幕府的打造下，一躍成為世界性的大都會

佐賀與鹿兒島雙城，孕育了日本西化的兩位關鍵人物

二条城眼見德川慶喜大政奉還心願的破滅

熊本城則見證明治政府與大名之間的內戰衝突

網站「日本史專欄」編輯群之一的孫實秀，是華人中首位完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」者，他走訪四十七個都道府縣、古城逾五百座，從大量歷史資料與實際走訪中，擷取最重要的三十座名城與三十二個改變日本歷史的關鍵事件，利用線性歷史，細數日本從建國後到德川幕府大政奉還、明治時代的內戰，甚至二戰為止，日本史上發生了哪些大事。

本書不但有助於讀者了解從鎌倉、室町時代，到戰國亂世、江戶時代的歷史，更幫助讀者在日本各地旅遊時，面對不同城市的文化，輔以古城歷史，深入了解日本城市的特色，添增觀光上的樂趣。

【精彩書摘】

豐臣秀吉討伐北条氏政，平定關東，東北奧羽的戰國大名亦紛紛歸順。放眼日本全土，已沒有大名敢違抗豐臣秀吉的命令。一位平民出身的人，不僅飛躍龍門登上關白這位極人臣之職，更達成統一日本這前無古人的驚人霸業，想必應該心滿意足吧。不過豐臣秀吉的目光，卻早已遠離日本，轉為注視朝鮮。沒錯！豐臣秀吉並不滿足於狹隘的日本，其擴張領土的野心並未停止，他在九州選址興建新城，作為對侵略朝鮮的大本營，一場涉及中日韓三國的大戰旋即上演。

早在一五八七年（天正十五年）平定九州後，豐臣秀吉便寫信予朝鮮的李氏王朝，不但要求朝鮮向日本稱臣，更要協助日本攻打明朝。原本朝鮮對日本就沒有好感，以前曾發生過日本人在朝鮮作亂的惡行，對朝鮮來說，日本形象可說是劣跡斑斑。豐臣秀吉這封信如此傲慢，朝鮮當然會拒絕了。

之後豐臣秀吉派對馬的宗義智與朝鮮交涉，但亦無法說服朝鮮改變初衷。畢竟朝鮮的背後有明朝在撐腰，即便豐臣秀吉真的來犯，也可以向明朝求援，擊退日本。面對豐臣秀吉的橫蠻要求，李氏王朝根本沒放在心上。

豐臣秀吉得知宗義智交涉失敗後，終於被惹怒，決心先平定朝鮮，繼而入侵明朝。為了籌備侵略朝鮮，豐臣秀吉必須在九州建立一個龐大的前線基地。一五九一年（天正十九年）八月二十三日，豐臣秀吉公告全國大名，將於翌年春天「入唐」，下令九州大名在肥前的名護屋（佐賀縣唐津市）興建新城，作為對朝鮮的前線基地。

全國第二大城的名護屋城

名護屋與名古屋

名護屋位於肥前松浦郡東北方的一個小灣港，自中世以來一直是松浦氏對外交易的據點之一。據說豐臣秀吉在平定九州時，便計畫尋找合適的土地建城，作為將來侵略明朝的「灘頭堡」。豐臣秀吉在選址時，發現九州名護屋的發音，與故鄉名古屋相同，感覺特別親切。名護屋有一座名為勝男山的地方，豐臣秀吉覺得勝男山這個名字將會為自己帶來好運，於是選址在名護屋建城。

豐臣秀吉一聲令下，諸大名誰敢不從。關於名護屋，最早傳教士佛洛伊斯曾將之評為「極欠缺勞動力的荒野地」，不過當諸大名在十月上旬齊聚名護屋，合力建築這個前線大本營時，當時佐竹義宣的家臣平塚瀧俊，曾驚嘆名護屋當地無論是田野還是山頭皆人聲鼎沸，與昔日佛洛伊斯所說的大相逕庭。

名護屋城由黑田孝高負責規畫，黑田長政、加藤清正、小西行長、寺澤廣高等人擔任普請奉行，負責興建。在動員全國的力量下，僅半年時間便於一五九二年（天正二十年）三月完成，其城郭規模是僅次於大坂城的全國第二大城！

名護屋城座落在波戶岬的小山丘上，為一座建有御殿及五重天守的平山城，城外建設城下町，全國大名則在名護屋城附近建立陣屋。當時派往朝鮮的兵力多達二十萬名；留守的人亦有十萬，總數逾三十萬兵力在名護屋。由於名護屋水源不足，難以維持三十萬人的用量，因此部隊間經常為水源問題爭吵不休。在攻打朝鮮期間，全國諸大名集中在名護屋，名護屋城遂成為當時日本政治經濟的中心。因此吸引許多町職人及商人遷往名護屋城城下町居住，全盛期人口超過十萬人。

名護屋城的陣屋究竟有多少？

豐臣秀吉集結全國大名前來名護屋，諸大名紛紛在名護屋城三公里範圍內建立陣屋，此數量究竟有多少？按《松浦古事記》記載，共有一百零二座大名陣屋。不過根據後人在當地的發掘及確認，陣屋遺跡總數多達一百一十八個，當中有六十五個仍保留部分遺跡構造，而獲日本指定為特別史蹟的陣屋遺跡，共有二十三個。

(本文摘自《從名城讀日本史》/大塊文化 )

宗義智的居城金石城，圖中櫓門為江戶時代所建。(圖/《從名城讀日本史》大塊文化 )

豐臣秀吉為實踐其朝鮮夢，於名護屋築城，圖為名護屋城本丸一帶。(圖/《從名城讀日本史》大塊文化 )

【作者簡介】

孫實秀

香港人，香港樹仁大學歷史系學士畢業，現職傳媒界。

對日本戰國時代、幕末時代及日本城郭有濃厚興趣，喜歡逛日本各地大大小小古跡，曾為此赴日留學發掘當地歷史故事。信奉「讀萬卷書不如行萬里路」，相比在象牙塔內鑽研，更喜歡當一個為史跡通山跑的小野孩，亦是一名「攻城師」。遊歷四十七都道府縣，走訪逾三百五十市村町，古跡數目逾五千個，城郭數逾五百座。

二〇一八年先後完成日本城郭協會舉辦的「日本一百名城」及「日本續一百名城」活動。當中「日本續一百名城」活動更以三十三天時間全球第二名完成，是首位同時完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」的外國人，被旅遊達人「卡瓦納」封外號為「根本變態」，同時也是網站「日本史專欄」的編輯之一。