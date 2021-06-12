國道看似順暢，實際上各都會區的匝道從一早就出現排隊車潮。（高公局提供／陳祐誠傳真）

國道看似順暢，實際上各都會區的匝道從一早就出現排隊車潮。（高公局提供／陳祐誠傳真）

交通部祭出匝道嚴控手段，讓駕駛難上國道，卻也造成許多假日上班者、物流駕駛的困擾，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥坦言，該政策確實帶來不便，但也要謝謝國人配合防疫政策，端午大部分人都待在家裡。

陳宗彥表示，公共運輸從昨天下班到現在減少非常多，個人運具部分，交通部採用匝道儀控延長進入國道的時間，先前已經宣導盡量不要外出。他也說，管控確實時間拿捏不容易，例如昨天晚上下班9點後才開始實施管控，但北市建國高架要接上國道的路段，跟下班車潮混在一起造成回堵，另幾個主要匝道口也有回堵。

今天上午新北的五股、中和、土城，以及北市濱江街等幾個重要路口都有被影響，員警也在現場疏導，並跟高公局維持聯繫。陳宗彥指出，高速公路的流量確實有達到管控，以今日上午的統計，上午8時與去年同期相比，流量減少67.7％，這中間確實造成工作、物流、上班民眾交通不便，他也感到抱歉。

上午也觀察到，雙北幾個主要市場人流較多，陳宗彥表示，請民眾這幾天真的要出門購物採買生活所需時，一次想清楚，並注意人潮，自己做分流，讓市場人潮可以減少。