山西省礦山安全生產形勢嚴峻複雜，礦災頻傳，繼6月10日忻州市代縣大紅才煤礦發生重大透水事故，造成13人罹難；16日呂梁市臨縣樓俊集團泰業煤業又發生冒頂事故，所幸全力救援，被困7人全部生還。大陸央視新聞18日晚間報導，根據《國務院安委會安全生產約談實施辦法（試行）》相關規定，大陸國務院安委會辦公室副主任、應急管理部副部長、國家礦山安監局局長黃玉治視訊約談山西省政府分管負責人和省應急廳、忻州市、呂梁市政府主要負責人究責。

約談指出，事故暴露出，一些地區和礦山企業安全發展理念樹得不牢固，受煤炭、鐵礦石等礦產品價格持續上漲影響，重生產、輕安全，搶工期、趕進度，超能力超強度超定員生產，礦山安全大排查不全面不深入，專項整治流於形式，存在假整合亂整合、邊探礦邊建設邊生產、不按設計施工、外包施工隊伍管理混亂和安全管理嚴重缺失等問題；地方安全監管不嚴格，對礦山安全驗收把關不嚴，安全培訓不認真，對長期超層越界開採、違規轉包分包等行為失察失管；事故教訓汲取不深刻，甚至遲報瞞報事故，造成同類事故重蹈覆轍。

約談強調，山西省各級地方政府、有關部門和礦山企業要堅決遏制礦山重特大事故，為中共建黨100周年創造安全穩定環境。

約談要求，要按照「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」要求，推動礦山屬地管理、監管監察部門、企業主體等安全生產責任落實，緊盯生產礦、基建礦、停產停建礦、整合技改礦、即將關閉退出礦等各類企業，嚴防漏管失控。

要聚焦瓦斯、水害、頂板等重大災害開展超 前治理，強化重點地區、重點環節和汛期等重點時段安全風險管控和隱患排查治理，嚴厲打擊超能力超強度超定員生產、超層越界開採、違規轉包分包、帶病生產建設、不經批准擅自復工復產等違法違規行為。

要深入開展礦山安全專項整治3年行動集中攻堅，以礦山安全大排查和4個專項整治為抓手，著力解決兼併重組不徹底、假整合假技改、採掘失調、大班次、國有企業安全管理滑坡和影響礦山安全高品質發展等問題。

要嚴肅事故調查處理和責任追究，加大遲報瞞報事故查處力度，強化警示教育，切實用事故教訓推動安全生產工作。