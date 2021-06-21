美國聯準會（Fed）的貨幣政策立場日前意外轉鷹，加上大陸主管機關持續打擊比特幣挖礦，引爆加密通貨賣壓，比特幣28日大跌至近2周低點，拖累以太幣在內的其他虛擬通貨同步下挫。

根據虛擬貨幣交易平台CoinDesk報價顯示，28日盤中比特幣大跌近5％，報32304美元，創下近2周新低紀錄。市值第二大的以太幣盤中下挫逾7％，降至1949美元，此為近1個月來首度跌破2000美元大關。瑞波幣重挫6％，狗狗幣跌幅深達13％。

據虛擬貨幣追蹤網站Coinmarketcap.com資料，整體加密通貨市場在過去24個小時市值蒸發6.8％，降至1.33兆美元。

加密通貨這波賣壓起始於聯準會在16日例會暗示將提前升息，並透露會中曾討論縮減購債，意味著寬鬆資金可能比預期更早退場，引發資金撤出風險性資產與加密通貨。

根據CoinDesk數據顯示，比特幣17日一度重摔至4個月低點，比特幣在4月15日觸及63381.2美元的歷史天價。儘管比特幣近日遭逢利空，但2021年迄今累計上漲13.9％。

Quantum Economics創辦人暨執行長葛林思潘（Mati Greenspan）指出：「資金源自聯準會再流入市場，聯準會開始討論減緩對市場注資速度，或至少暗示刺激並不是源源不絕，投資人開始自問加密通貨的真正價值。」

此外，大陸持續打擊挖礦也不利市場信心。四川主管機關18日下令當地礦場停止加密通貨挖礦，此為控制金融風險的措施之一。

大陸是加密通貨挖礦的主要據點，大陸生產的比特幣占球逾半數。根據劍橋大學數據，四川是大陸第二大比特幣挖礦省份。倫敦加密通貨公司BCB Group主管西伯利（Ben Sebley）指出，大陸打擊礦場為加密通貨造成下壓。