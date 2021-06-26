比特幣面臨前所未有的困境，短短約2個月的時間，價格一路血崩，社交平台巨擘推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）25日於推特上發文，推動「The B Word」討論大會，主要是鼓勵投資機構接受比特幣，而會上除了多西本人以外，如女股神伍德（Cathie Wood）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也將會出席。

比特幣周二跌破3萬美元，相較4月中旬近6.5萬美元的高點，價格近乎腰斬，幾乎吐回了今年的所有漲幅，但在短暫跌破3萬美元後，跌幅收斂，反彈站回3萬3千美元，但仍持續的劇烈震盪，截至26日台北時間16點37分，比特幣下跌3632.8美元或10.60%，暫報30651.8美元。

推特執行長多西25日在推特上發文，推廣「The B Word」比特幣討論大會，該活動主要由多西的數位支付服務Square、女股神的方舟投資（ARK invest），以及區塊鏈投資公司Paradigm所推出，擬於7月21日線上舉行，旨在鼓勵公司和機構投資者接受比特幣。

The #bitcoin development community above all else.



As more companies and institutions get into the mix we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.



This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA — jack (@jack) June 24 2021

除此之外，多西這則推文發出不久後，馬斯克於底下留言回應，而多西順勢邀請馬斯克出席「The B Word」討論大會，馬斯克也興然答應。

值得一題的是，多西、伍德都是比特幣一直以來非常堅定的支持者，在過去比特幣遭遇血洗之後，往往都會重申對比特幣的支持，起初馬斯克也是虛擬貨幣的熱衷支持者；特斯拉在2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料顯示，該公司買進價值約15億美元的比特幣，並接受客戶使用比特幣交易產品。

隨著時間來到5月，馬斯克對比特幣態度急轉直下，突然在推特上以其開採過度耗能為由，宣布禁止特斯拉使用比特幣交易；但在過沒多久之後，馬斯克又改口，表示若礦工能實現使用約1半的再生能源，將考慮重啟比特幣的交易。