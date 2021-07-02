馬斯克在新華社推特留言。取自推特

大陸官媒新華社海外推特帳號於1日中共建黨百年當天發佈了大陸國家主席習近平宣布中國實現了第一個百年奮鬥目標（全面小康社會）的消息，美國企業家、太空探索技術公司創始人兼首席執行官馬斯克則在這一推文下留言稱：「中國取得的經濟繁榮確實令人驚嘆，尤其是在基礎設施方面！我鼓勵人們親自（前往中國去）參觀與見證。」

這已經不是馬斯克首次對中國大陸表示稱贊和祝賀，6月份，在神舟十二號3名航天員順利進駐天宮號太空站天和核心艙後，馬斯克也在新華社帳號下留言表示祝賀，稱「這是一項巨大的成就！」5月份，在天問一號攜祝融號火星車成功在火星著陸後，馬斯克同樣在新華社帳號下留言稱：「祝賀！！去火星是非常困難的。」

今年1月份，馬斯克在接受美國媒體專訪時還表示，中國政府很關心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉「更有責任感」。「中國若不在乎人權，怎麼可能會有平等和公平的競爭環境」？