黃金博物館推出線上看展。（黃金博物館提供）

黃金博物館今（2）日起推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示，邀請12位台灣新生代金工藝術家，展示19組不同系列的精采作品。民眾可線上360度視角觀覽展品，品味當代金工之美。

黃金博物館謝文祥館長表示，台灣當代金工與首飾創作發展已30年，展現出許多亮眼成果，「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」特展即是這些亮眼作品的展現。本次線上展邀請王以安、王譽霖、江郁航、余孟儒、吳采軒、林蒼玄、張珈釩、張皓涵、陳亭君、廖建清、葉方瑾、葉玟妙等12位台灣新生代金工藝術家，展出19組代表性作品，帶來讓人嘆為觀止的視覺饗宴。

當代金工與首飾創作的國際風潮起於1960年代，無論在材質、技法、類型與觀念等，都開啟許多新的可能性。台灣的當代金工創作則開始於1990年，除了承繼傳統金工工法外，也帶入工業與科技新技術，創作思想與觀念更跨越傳統藩籬，設計與純藝術已相互匯聚，形成共構的新格局，而每位藝術家的匠心獨具，更無形中為台灣金工發展增添多元滋養，呈現百花齊放的「枝枒現象」。

黃金博物館表示，線上展覽分「金工記事」與「新芽綻放」兩個主題。「金工記事」介紹台灣當代金工藝術家年表，分為「當代金工的重要推手」、「承先啟後的中生代」及「迎向未來的新生代」三個世代，詳盡介紹台灣46位當代金工藝術家的個人經歷與創作特色 ; 「新芽綻放」則是本次12位新生代金工藝術家與19件代表性作品的360度圖文導覽，歡迎大家在宅觀展當文青。