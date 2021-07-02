南科考古館推出「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」，將於7月3日上午10時於南科考古館臉書粉絲專頁以線上開展。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館推出「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」，將於7月3日上午10時於南科考古館臉書粉絲專頁以線上開展。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

國立台灣史前文化博物館南科考古館推出「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」，將於7月3日上午10時於南科考古館臉書粉絲專頁以線上開展的形式與大家見面。

南科考古館表示，為讓觀眾在三級警戒未對外開館期間，也能不受時間、地域的限制參觀人骨特展，南科考古館提供多元觀展服務，以MR360線上導覽系統搭配實體展之虛實整合方式，線上線下立體豐富展示內容，讓更多人可以認識史前文化的研究成果。

此特展以考古學、體質人類學對台灣史前文化之人骨遺骸及墓葬研究成果為主體策畫，並藉由生、老、病、死等生命故事線，與觀眾產生連結與共鳴。展覽以距今2500年的台南地區為時空背景，一名女性為主角，透過《生之歌》虛擬紀實短片進行對生命的詮釋，訴說一段台灣新石器時代大湖文化的故事。

展覽中也將考古學家以科學方法調查、分析有關人骨遺骸及墓葬的研究成果進行說明，揭露這些史前遺骸生前的年齡、性別、族群、健康情形、飲食習慣、生計活動…等，帶領觀眾一窺史前人的文化、精神信仰與社會組織。

南科考古館表示，特展包含「生而為人」、「成長與老化」、「傷與病」、「家與族」、「與逝者告別」、「生命的延續」等單元，提供放大之骨骼、牙齒模型，讓觀眾理解人骨說的故事、感受史前人生命歷程中骨骼的變化，找出考古與現代生活經驗的共通性，期能引導觀眾以生老病死的人生歷程看待人骨墓葬。

「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」展期自110年7月3日至110年12月12日止，線上導覽系統也會於7月3日同步公開於南科考古館臉書粉絲團。南科考古館歡迎大家在疫情趨緩，並對外營運時，親自到館參觀，共同體認台灣的過去，認識這塊土地上獨特的時空記憶，並感受他們在那個遙遠的時代中所譜出的生命樂章。