國內新冠肺炎致死率破3％，高於全球平均，中央流行疫情指揮中心今天表示，為因應重症率居高不下的情形，下周一開始每周一至五都將召開COVID-19線上重症病例諮詢會議，由新竹台大余忠仁擔任召集人，每日會同三至五名諮詢委員，提供各醫院臨床重症個案的處置建議。

指揮中心為利醫療院所照護重症個案、降低死亡率，將成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，由臺大醫院新竹臺大分院余忠仁院長擔任召集人，邀集全國22位重症個案臨床處置專家擔任諮詢委員，建立COVID-19重症個案處置諮詢平臺。

指揮中心表示，自6月21日起，定期於星期一至星期五，每日晚間6時至8時，召開COVID-19線上重症病例諮詢會議，每日由3至5位諮詢委員，提供各醫療院所臨床重症個案處置意見，預定每次會議時間約為2小時。

指揮中心表示，已函請地方政府衛生局與相關學會轉知所屬醫療院所及會員，若醫療院所於診治確診個案，有相關重症個案臨床處置諮詢需求，請於會議當日中午12時前，以電子郵件提交討論病例簡報、報告人姓名與聯繫資料至指揮中心醫療應變組公務信箱，以利會議討論。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經鼻高流量濕化氧氣治療，及俯臥通氣治療已被證實可有效讓新冠病患免於插管，並得到相當不錯的恢復，不過俯臥通氣治療需透過眾多人力幫一名病患翻身，過去因健保沒有給付無法操作，但日前經醫療應變組與健保署開會討論，目前已同意將這套治療方式納入給付，並溯及既往至五月一日。

指揮中心呼籲重症照護是團隊作戰，面對COVID-19疫情，重症照護團隊需照顧好自己及隊友，若有相關重症個案臨床處置諮詢需求，務必儘速提請討論，共同強化重症病人照護，保障病人安全。

此外，張上淳也指出，先前向國外訂購的單株抗體藥物目前已來到國內，很快就會發送到各醫院，目前臨床上證實可減少六十五歲以上族群的重症機率，若各醫院有合適的使用對象，可向疾管署申報使用。