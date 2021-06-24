中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增129例本土個案，另新增6例死亡個案。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，本土確診數連2天回升到3位數，感染人數似乎無法進一步壓低。針對北農群聚案，謝宗學坦言「我覺得很可怕！」認為快篩存在太多偽陰性問題，更反對用注射疫苗來控制感染，恐形成更大規模的傳播鏈。

謝宗學臉書發文表示，北農群聚事件目前已經累計 55 例，和北農相關確診也不斷擴大，「即使目前篩檢的陽性確診率不到 0.1%，但風暴依然沒有停歇的跡象。」

謝宗學提到，北市府否決了中央全面PCR的建議，但他認為，快篩存在明顯偽陽性、偽陰性的問題，其中偽陽性可以由PCR再次確認，但偽陰性則可怕得多。謝宗學擔心，若偽陰性者持續往人流往來眾多的市場工作，「不知道會有多少人因此染病？即使是PCR都可能偽陰性了，更何況是快篩？」

目前北市府計畫替匡列者施打疫苗，預計週五前能施打4000多人。對此謝宗學指出，若偽陰性者接種新冠肺炎疫苗後，出現疑似症狀，將被誤認成疫苗副作用，那麼延遲診斷是必然的結果，到時恐有更多人曝露在染病的風險之中；此外，單劑疫苗要約兩週後才會出現保護力，對於降低重症機率較有效果，但無法保證不被感染或不傳疾病給他人。「基於這些理由，我一直反對用注射疫苗的方式試圖控制群聚事件。」

謝宗學擔心，依照疫苗施打進度，週末數千人將出現發燒、頭痛、肌肉痛等感冒症狀，「到時候要如何區分是疾病症狀還是疫苗副作用？若有快篩偽陰性者在其中，延遲診斷，會不會形成更大規模的傳播鏈？」