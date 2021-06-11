【LIVE直播】指揮中心疫苗布局下一步？ 陳時中記者會最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增286名本土個案、1名境外移入個案。確診個案中，也新增24死。端午連假即將到來，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾儘量待在家，非必要不要返鄉，若要返鄉，要做好自主健康監測。

新增的本土個案為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月19日至6月10日。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

至於境外移入個案，案12479為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

截至目前，國內共累計12,500例確診，分別為1,153例境外移入、11,294例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

指揮中心今表示，鑑於國內COVID-19疫情仍未穩定，為避免增加我國檢疫量能及醫療資源的負擔，全國疫情警戒第三級期間，將持續執行「邊境嚴管」措施。

邊境嚴管措施，包括(一)未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外；(二)暫停旅客來臺轉機。指揮中心亦將視國內外疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。

發言人莊人祥表示，目前本土疫情的Rt值為0.7，有些人算的更低，若與上次公布的Rt值1以上來比較，的確有下降趨勢，不過低於1以後有反轉的跡象，還無法放鬆。