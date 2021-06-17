台灣大規模接種AZ疫苗後，短短三天全國各地都傳出長者接種後死亡，衝擊民眾接種意願，前疾管局局長蘇益仁表示，即使不打疫苗，台灣每天自然死亡的人數就超過400人，此時衛福部長不該只是說「接種疫苗利大於弊」，而是要盡快解剖調查，並說明釋疑，才能止血，避免因群體保護力不足再度衝擊本土疫情。

若是不打疫苗，蘇益仁指出，全台一年自然死亡人數約18萬人，也就是平均每個月有1萬5千人死亡，換算下來，每天約有400多人死亡，若以死亡人口中65歲以上占八到九成來估算，換算每一天65歲以上死亡的人數，約有320人。

而6月15日起，指揮中心開始針對75歲以上長者接種疫苗，多數縣市都優先替85歲以上國人施打。蘇益仁表示，再抓320人中一半是85歲以上，每天也將近200多名85歲以上長者死亡。

蘇益仁表示，一般來說，與疫苗有關的死亡或是嚴重不良反應，會發生的打完後半小時內，其他原因的死亡，可能和本身潛在疾病有關。

「不要再說利大於弊了！」蘇益仁說，任何種類的疫苗大規模接種後，都會出現接種後通報死亡的事件，進而影響疫苗接種率，使群體保護的速度又慢了，一定要第一時間儘速說明。

蘇益仁以2003年國內首度鼓勵國人接種流感疫苗為例，他說，那年發生SARS後，開始鼓勵國人接種流感疫苗，就擔心接種疫苗後有人死亡，導致流感疫苗打不下去，果不其然，開始接種第一、二天就有3人通報施打流感疫苗後死亡案例。

自己身為病理科專的蘇益仁，可以執行解剖，當時雲林出現一名「大人物」死亡案例，他接到訊息後，立刻殺到雲林親自執行解剖。該名個案接種完後騎腳踏車回家，未抵達家門就死亡。打開心臟後，發現該個案果然心臟左側支被血栓阻塞住，當場就判定和疫苗無關。

還有一名肝癌患者接種後死亡案例，蘇益仁也親自解剖後發現，個案肝臟破裂，他的家屬還反問「不是說有癌症打完疫苗可以保護嗎？」蘇益仁指出，疫苗是保護不會得到流感，不是保護癌症，很多民眾卻都會歸咎於疫苗。