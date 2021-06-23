本土疫情持續擴大，截至22日已有575人死亡。國民黨立委鄭正鈐痛批，民進黨政府如今孬到不敢面對現實，只敢以「抹紅」及「抹黑」的招數，來轉移自己的無能，包括召開記者會把國民黨的監督冠上「反美反日」的黑帽子，還有親中的紅帽子，目的就是怕外界質疑他們，號稱購買近3千萬劑的疫苗，至今只有111.66萬劑到貨，用人民納稅錢購買的疫苗到底在哪裡？

鄭正鈐22日在臉書發表文章《民進黨孬到只會抹紅與抹黑》，內文指出，民進黨政防疫政策無能，讓575條人命無辜喪命，是全民看在眼裡的事實。但民進黨不但孬到不敢面對現實，還以抹紅及抹黑的招數，來轉移自己的無能。

鄭正鈐強調，我們都非常感謝美國及日本捐贈疫苗，情義相挺即時救援，但反過頭來看，民進黨政府號稱購買近3千萬劑的疫苗，至今只有111.66萬劑到貨，「蔡政府用人民納稅錢購買的疫苗到底在哪裡？」而美日兩國捐贈的374萬劑疫苗，是民進黨政府採購到貨111.66萬劑疫苗的3倍多，「這如果不是無能，什麼叫做無能？」

對此，鄭正鈐痛批，民進黨竟然有臉召開記者會，把國民黨的監督，冠上「反美反日」的黑帽子與親中的紅帽子，但如果不是國民黨站在人民的這一邊，不斷強力監督民進黨政府，民進黨的眼裏會看得見人民嗎？更可笑的是，民進黨居然抹黑國民黨在卡國產疫苗，國民黨秉持科學精神，國產疫苗未做三期，尚未證實有效程度，不符國際認證新冠肺炎疫苗EUA程序，所以當然會質疑，這是為國人健康把關，反觀「民進黨沒本事還要怪別人，這就是又孬又無能。」