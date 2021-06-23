本土疫情持續升溫，台灣面臨疫苗不足困境。國民黨立委李貴敏指出，要滿足免疫覆蓋率需求，台灣起碼還有2000萬劑疫苗以上缺口，但中央疫情指揮中心無視於世界各國施打排序，竟規定行政官員享有第2類優先施打的順序，讓擁有高度經濟實力的台灣淪為疫苗接種「國際末段班」，台灣人連基本權利都沒有，「真沒想到曾幾何時，台灣竟回到專制奴役時代」。

李貴敏22日在臉書發文質疑，雖然國際友邦陸續捐贈我們疫苗，但相較於免疫覆蓋率需求，起碼還有2000萬劑疫苗以上的缺口，問題何其嚴重？令人無奈的是我們偏偏碰上了個只會選舉卻執政無能的民進黨政府。施政無方，推諉怠惰，台灣人民何其悲哀？從經濟實體上來講，我們是已開發國家，可是從防疫、施打疫苗的部分來講，我們卻是國際末段班，人民的基本權利、人民的安危，行政官員真有放在眼裡嗎？

李貴敏痛批，中央疫情指揮中心規定行政官員享有第2類優先施打的順序，這點堪稱無視於世界各國施打排序，尤其當立委要求公開官員施打疫苗資料時，民進黨執政黨團隊竟臉不紅氣不喘的以《個資法》為由拒絕、搪塞，「真讓人難以置信！」李認為，此事讓民眾看穿民進黨執政的專制、霸道與多數暴力，「真沒想到曾幾何時，台灣竟回到專制奴役時代，特權人士優先打疫苗，完全不理會公布的施打順序！」

對此，李貴敏坦言，現今國際社會除了落後國家外，沒有任何民主國家對疫苗的風險不予專業評估或考量，更不會拿人民當白老鼠或拿人民的生命開玩笑。如今，因為政府無知、無能、怠惰懶散導致疫情失控，民間不得不介入協助購買BNT等WHO認可疫苗，為了台灣的未來和民族的延續，必須讓人民自力救濟，並讓WHO認可的疫苗盡量來台。