國民黨前立委丁守中自爆在振興醫院接種AZ疫苗，經北市府追查後，發現與丁守中一起施打的名單高達百人，台北市議員許淑華指出，北市府5月24日、27日、28日3天共給振興醫院100瓶疫苗，至少可供1000人施打，但北市卻僅開罰5月31日單日施打的違規狀況，要求市府調查是否有更多特權疫苗，勿避重就輕成為好心肝翻版。

許淑華指出，台北市政府在5月24日給振興醫院25瓶疫苗，5月27日給70瓶，5月28日給5瓶，3天給了振興醫院共100瓶疫苗，數量至少可打1000人。

許淑華表示，丁守中馬上在5月26日去振興醫院打疫苗，「這難道是巧合嗎？」這個時間點自費疫苗已經暫停施打，丁守中只是醫院董事、並非醫事人員，為什麼振興醫院2月就對他造冊，卻要拖到5月疫情嚴峻第一線人員都急需疫苗時才去打？台北市短時間內撥100瓶給振興醫院，難道是因為還有更多的丁守中要打？

許淑華要求，台北市應針對這1000劑進行調查，北市解釋說5月31日當天有給志工打，所以開罰了30萬，但這段期間的整體狀況呢？難道只挑其中一天進行調查？

許淑華認為，台北市政府不要避重就輕，振興醫院到底幫哪些人打了疫苗？各類別分別打了多少？如果給志工打又是基於什麼理由？疫苗是戰略物資，絕不能容許振興醫院成為好心肝翻版。

此外，許淑華強調，振興醫院從3月22日起開始配合施打疫苗，到6月24日為止總共施打5556劑，目前已知醫事相關人員共接種3134劑，剩下的2422劑打的是非醫事人員，誰打了？台北市短時間撥1000劑，又是誰打了？疑點重重請台北市儘速調查清楚。