據大陸國家衛健委網站消息，截至6月28日，大陸31個省區市和新疆累計報告接種新冠病毒疫苗12億671.4萬劑次，自6月24日突破11億劑次以來，本次增加1億劑次用時僅4天。

《健康時報》根據各省區市衛健委、疾控局的公開資料整理了大陸各地新冠疫苗的接種劑次和接種率，其中，廣東省累計接種超1億劑次，累計接種6674.46萬人，穩居第一；四川、山東、湖北累計接種均超過5000萬劑次，安徽、河南、北京、廣西、上海、江西、陝西、雲南累計接種均超過3000萬劑次。