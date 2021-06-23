新冠疫苗死亡案件持續傳出，新北市23日再添6人，最年輕是板橋56歲男性洗腎患者，新北市衛生局表示，民眾有疑義通報新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。目前新北市通報累積統計共 33例

新增6例包括新店區78歲男性，14日上午在護理之家接種，身患有高血壓，15日到20日出現疲倦感，21日早上出現臉色蒼白，上午死亡。

另一例也是新店區86歲女性，16日上午接種，身患為多重慢性病，17日出現發燒、四肢無力及嘔吐，18日早上死亡。

還有新莊區通報72歲男性，17日下午在洗腎中心接種，身患有腎臟疾病， 18日出現發燒及疲倦，19日出現嘔吐，緊急送至台北醫院急救，下午死亡。

還有板橋區通報79歲女性，18日上午接種，19日出現血壓低，身患多重慢性病， 20日到21日正常作息，22日早上死亡。

新店區通報70歲男性，15日下午在洗腎中心接種，身患多重慢性病，16日到21日正常作息，22日早上死亡。

板橋區通報56歲男性，18日在洗腎中心接種，身患腎臟疾病，19日出現嗜睡及發燒，20日早上死亡。