新光三越台北站前店傳出有櫃姐確診，昨緊急閉館消毒；對此，台北市衛生局表示，初步了解，該確診者的居住地不在台北市，目前尚在疫調中。

新冠肺炎疫情持續升溫，新光三越站前店傳出有櫃姐確診，館方也緊急閉館消毒，衛生局指出，目前掌握到資訊是確診者工作地點在北市，但居住地不在北市，一切還在疫調中。

衛生局表示，相關接觸匡列的人數還都要跟確診者、公司逐一確認，由於公衛量能不足，加上檢調昨日也到衛生局調查損失部分人員，因此人力減少，疫調確實有點塞車，會盡速完成。