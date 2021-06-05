新北市疫情嚴峻，中和警分局偵查隊今（5日）再度傳出偵查隊某隊員PCR陽性確診，中和警分局表示，已要求密切接觸者自主居家健康管理及再度安排採驗，目前偵查隊業務由市刑大接手，治安不打烊，全市至今已累計15名警員染疫。

中和警分局表示，上月2名交通分隊警員、1名南勢所警員及2名偵查隊員染疫，今（5日）再度傳出偵查隊某隊員PCR陽性確診，全分局累計共有6人染疫。此外，據新北市警察局統計，蘆洲3名、新店1名、刑大2名、樹林1名、板橋2名、中和6名，共有15名警員染疫。

(中時 )