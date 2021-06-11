金融業確診員工不斷激增！中信金11日晚間接獲通知，旗下子公司中國信託商業銀行1名內勤同仁確診新型冠狀病毒，累計中信金旗下有14名同仁確診。截至6月11日統計，金融業共有32家、共76位員工確診。

中信金指出，確診同仁於5月25日起居家辦公，因家人確診而染疫。確診同仁已超過半個月未接觸公司同仁與職場相關人員。截至6月11日為止，中國信託商業銀行有7名同仁、台灣人壽保險公司有4名同仁、台灣彩券公司有1名同仁、中國信託資融公司有2名同仁，合計14名同仁確診。