新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數雖趨緩，但仍有不少病患與醫護在前線努力，彰化醫院自清冠1號上市後，採中西合併治療，日前收治1名20多歲的張姓女確診者，短短11天CT值從19.3升到31.6後出院，她說服用清冠1號幾天後精神明顯好轉，也感謝醫護辛苦照料，陪她勇敢面對疫情。

張姓女患者指出，在她得知確診後其實心情沒有受到太多起伏，覺得既然得到就勇敢面對，反倒是家人比她還緊張，確診前幾天開始喉嚨痛、咳嗽、身體厭倦，後來醫生問她是否願意服用清冠一號，她認為可行便嘗試，幾天後精神開始好轉，不再厭倦，這是她自己明顯感受得到的。

中醫科主任馮天祥指出，台灣清冠一號經衛福部核准使用，證實有效治療新冠肺炎，但臨床上每位服用者感覺不一，大部分服用的病患通常不會有特別的感覺，但張女表示有精神明顯變好的情形，但整體效益還需要進一步大規模的數據分析。

胸腔內科醫師張子晏也表示，張女2日確診住進負壓隔離病房，迅速採取中西醫合併治療後，CT值很快就上升，病情好轉顯見，短短11天後13日就達到出院標準，目前已經返家居家隔離。

負責照顧張女的醫護人員也說，張女樂觀面對自己的病情，對醫護也是笑容滿面，也常常對醫護加油打氣，相當正向的女孩；馮天祥強調，張女絕對是他看過確診者中最正向的人，他也相信好的心理狀態，一定會對病情有所助益，反之，終日鬱悶者對病情一定大為不利。