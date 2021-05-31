千鈞一髮，騎士緊急跳車所幸未受傷，機車遭衝撞車體受損。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中小貨車側翻一路滑衝 騎士緊急跳車救命

台中市31日發生驚人車禍！1輛自小客車在北屯區由環中路沿榮德路迴轉道左轉往敦化路方向行駛，同時遇到由中清路沿環中路往同榮東路方向行駛，2車發生碰撞，小貨車因撞擊力道大往右側翻，一路滑衝路旁停等紅燈的機車，千鈞一髮，騎士緊急跳車所幸未受傷，真正車禍肇因，仍待警方調查釐清。

台中市警第五分局交通分隊小隊長黃文政說，自小客車駕駛為61歲賴姓女子，由環中路沿榮德路迴轉道往敦化路方向行駛，當時在同榮東路口，遇到中清路沿環中路方向行駛的小貨車，車上為23歲王姓男駕駛，搭載乘客26歲李姓男子，2車碰撞，小貨車當場翻覆。

黃文政指出，自小客車右前車頭與小貨車左前車頭發生碰撞後，導致貨車向其右前側翻覆滑行，與停等於同榮東路上、53歲柯姓男騎士的機車發生碰撞，再衝向路邊圍籬護欄。

黃文政表示，自小客車、小貨車、機車駕駛等3人，酒測值皆為0，小客車賴姓女駕駛手腳有擦挫傷（自行就醫）；小貨車王姓駕駛及李姓乘客2人，手腳均擦挫傷送醫救治，柯姓機車駕駛未受傷。

警方調閱監視器及行車紀錄器，初步調查自小客車違反號誌，小貨車、機車尚未發現肇事因素。全案依交通事故處理程序，調閱行車記錄器及路口監視器，以還原事實，轉交通警察大隊分析研判，進一步釐清肇事原因。

(中時 )