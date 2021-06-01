一名搶匪今天凌晨12點多，在台中市雙十路二段見到一名鍾姓女子從家中外出準備記送包裹時，強行搶奪女子手機及車鑰匙後，開走女子的自小客車逃逸，警方獲報後進行圍捕，在東光園路攔截到歹徒車輛，必將其逼入死巷，未料員警下車時，搶匪徒然加速倒車衝撞警車，將警車撞壞後又繼續逃逸，警方已連夜調閱路口影像，擴大進行偵辦。

警方調查，今(1日)0時許，台中市北區雙十路二段發生一起搶奪案，鐘姓女被害人寄送包裹時，被一名身分不詳男子搶奪手機及車鑰匙，歹徒駕駛被害人所有的自小客車朝三民路方向倉皇逃逸，被害人報警後，警方立即通報鄰近各單位線上警網實施攔截圍捕，逃逸過程中歹徒於北區青島路段擦撞一重機車後繼續逃竄，警方於凌晨2時許在東區東光園路64巷內發現該車，第二分局育才所巡邏車跟進巷內，搶嫌發現後竟倒車衝撞警車後乘隙逃逸。

警方立即連夜調閱相關監視器擴大偵辦中，務必盡速將犯嫌追緝到案以釐清案情，依法嚴辦。

台中市第二分局長蔡元戎表示，全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝中，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絶對會將違法份子繩之以法，依法究辦，以維護市民安全。

(中時新聞網)