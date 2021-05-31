陳大天利用居家防疫的時間學做菜。（翻攝陳大天IG）

陳大天利用居家防疫的時間學做菜。（翻攝陳大天IG）

陳大天自三級防疫警戒啟動後待在家中，坦言長時間下來情緒難免焦慮，連70歲父親也頻頻想出門透氣，為了力阻老人家出門、增加染疫風險，他拜師父親學做菜，讓爸爸在家裡有事做，「爸爸很兇，我做菜時一直被罵，尤其紅燒肉被念超慘，我爸罵『你是豬這個都不會』！天啊，突然覺得自己很像當年剛進演藝圈被說表演很爛」。

父子倆為了該不該出門起爭執，他了解平日開計程車的父親是為了車貸壓力，擔心不賺錢付不出貸款，於是扛下父親的車貸，連同房子貸款每個月要付5萬元。防疫期間財務壓力不小，陳大天依舊耐著性子挑戰做菜，「疫情剛開始前幾天是去買便當，但用餐時間排隊超多人，很怕群聚就不敢再去買」。

於是他決定學做菜，一方面盯著爸爸不出門，另一方面也督促自己，「在家還是要找事情學習，才會有動力、進步」。只不過爸爸教學過程很像上軍訓課，「合理的要求是訓練、不合理的要求是磨練」。這段時間也有很多朋友為他外送餐盒，陳大天笑說這是近期最感動又溫暖的事，但他很怕自己吃太胖，品嚐美食後利用跳繩維持身材。

他和女友劉樸因防疫長達12天沒見面，直到前天他從自家開車到定點，載女友回家相處一天，也完成第一次做菜給女友試吃的「成就解鎖」。疫情期間相聚不易，更令兩人珍惜，陳大天說：「一天能相處的時間雖然不多但非常珍貴，畢竟待在我家，對方家長也不放心。」他5月有3場活動已延期，6月的舞台劇演出也凶多吉少，但陳大天正向思考，珍惜疫情之下親人在身邊、朋友們也能透過網路見面。

(中時 )