國內新冠肺炎疫情嚴峻，昨天（5日）更創下單日37死的新高記錄，共224人死亡，到底何時才要升級四級封城，指揮官陳時中昨天回應，會視疫情發展跟專家小組討論，但現在沒有這樣的建議。

依據中央流行疫情指揮中心的疫情警戒標準，必須連14天平均每天新增100名本土個案，且一半以上感染源不明，同時符合兩項條件，才會達到第四級警戒封城的標準。

然而自5月16日起至昨天，已經累積21天每天確診200人以上、連14天400人以上確診，累計本土病例數破萬，外界十分關注是否會升四級警戒，指揮官陳時中在昨天記者會上表示，將會視疫情發展跟專家小組討論，但是目前並沒有這樣的建議。他也表示，國內確診病例的死亡率已經從5月中的1%多，到現在攀升到2％，必須積極準備醫療量能，希望能將致死率往下降。

圖為5/1~6/5確診病例統計。（指揮中心提供）

北市5月29日曾舉行過擴大管制兵棋推演，若實施封城將會全面停班停課，非必要不得外出，僅准予約2.1萬家民生必須場所營業，傳統市場限制營業時間，實施區域封鎖管制進出，設置71處縣市交界及高速公路匝道管制點，台鐵、高鐵北市境內過站不停，捷運不跨雙北營運、公車僅限北市境內營運，YouBike停止營運。

新北市長侯友宜5月29日也表示，若中央宣布進入第四級，有六大執行措施，包括全面停班停課、停止所有聚會、非民生及維生行業停止營業、交通低度運輸、管制居民活動與維持醫療救災救護運作。

圖為雙北4級警戒措施。（中時製圖）

而指揮中心四級警戒則有5大措施：

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。

● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

● 停止所有聚會活動。

● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。

指揮中心規定，進入四級警戒時在家要戴口罩或保持社交距離。（指揮中心提供）

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(中時新聞網)