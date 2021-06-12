衛福部長陳時中10日備詢時坦承，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因「有人不太喜歡這樣子」，且AZ希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，故最終破局。對此，資深媒體人李艷秋翻出迄今為止，陳時中在防疫上的各種爭議與問題，直言原來陳時中什麼都不要，「真不知道你到底在搞什麼」，並指出，台灣人要的不多，給大家疫苗，讓大家活下去。

李艷秋今(12)日在臉書上表示，「原來你，什麼都不要」，並列出之陳時中主持防疫工作至今發生的各種爭議與問題：

1，今年一月，東洋買到3000萬劑輝瑞/BNT疫苗，你不要。

2，AZ疫苗請台灣代工生產三億劑，你不要。

3，民間願意進口疫苗捐政府，你不要。

4，必須普篩廣篩，才能找出無症狀的確診者，你不要。

5，日本有多餘1億5000萬劑疫苗，你只要100萬劑，你說應急就好。

6，買國際疫苗，合約對到貨日期沒有強制性，因此不保證到貨，你連合約的保護條款都不要。

7，院士陳培哲一年來不斷建議進口單株抗體救命藥，可以減少5至6成染疫者死亡，你不要，6月11日才緊急進口1000份，死了4百多人中，至少有一半的人原先是有救的。

8，機師檢疫放寬為3+11 ，這麼重大的政策改變，你連會議記錄都不做。

李艷秋直言，真的不知道陳時中到底要什麼，「正確一點說，真不知道你到底在搞什麼，其實台灣人民要的不多，給疫苗，讓我們活下去吧！」

網友們也留言回應，「從來也沒有想到，沒有戰爭，也可以在幾天之內寶島台灣400多條人命，就這樣不見了」、「我跟家人們都想活下去」、「這已經不是無能，是冷血」。