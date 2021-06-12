知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，早上看新聞說北市府已經把名單送到地檢署，我們現在也還沒有看到名單，不過還是會就系統來核對。

陳時中表示，好心肝診所打疫苗的時間還在清查中，早上看新聞說，北市府已經把名單送到台北地檢署，我們現在也沒有看到名單，不過還是會就系統來核對。

陳時中表示，地方政府清查後，我們也呼籲，請他們報到我們這裡來核對，有違法的會送檢調，我們不會因此減配疫苗，還是根據人民的需要去配送。