有鑑於進口新冠疫苗陸續到貨，台中市長盧秀燕在18日中市流行疫情指揮中心記者會宣布，全台中13000名鄰長將列入第二類優先接種名單，19日、20日與80歲長者共同接種；另，盧秀燕也呼籲政府把18日下午到貨的24萬劑莫德納疫苗優先給孕婦接種，把孕婦納入前3類優先接種名單，她強調，孕婦比中央與地方官員更重要，應列在他們之前優先接種。

盧秀燕指出，台中市政府這兩天為提供80歲以上、行動不便長者，到府施打疫苗預作準備，最近要求各里鄰長協助訪查統計里內人數，還要逐戶發送「接種疫苗通知單」通知長輩打疫苗，因此鄰長是防疫第一線，更是社區防疫的帶頭者，符合「公費疫苗接種對象」第二類第四項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員，她也宣布，全市13000名鄰長將納入優先接種。

盧秀燕說，之前因為疫苗不夠，所以先給里長與里幹事優先接種，台中市鄰長共有13000人將在19日、20兩日上午，與80歲至84歲長輩，一同在全市64處快打站，同步施打。