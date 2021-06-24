清水最大信仰中心紫雲巖捐贈市府高達2000萬元防疫金。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情爆發，台中市清水紫雲巖有感於疫情期間第一線防疫人員辛勞，在台中市議長張清照及前議長張清堂媒合下，捐贈市府高達2000萬元防疫金。市長盧秀燕24日早上親自至紫雲巖感謝廟方善心，她表示，謝謝廟方推動公益，市府會好好運用這筆善款，她並向紫雲巖觀音菩薩祈禱，希望保佑地方平安。

市長盧秀燕今早特別至紫雲巖向廟方致謝，她表示，清水紫雲巖捐贈2000萬元，是市府目前收到最大筆善款，長期以來，紫雲巖是台中地方重要的信仰中心，紫雲巖主委吳勝隆也急公好義，看到這次台灣受疫情影響，市府又為了防疫需要做很多事情，因此廟方捐贈善款，感念紫雲巖的善舉。

盧秀燕說，這筆善款將協助台中防疫、經濟、弱勢急難救助等各方面，她也代表市府及282萬名市民親自到紫雲巖致謝，感謝張議長及張前議長協助爭取；她並向紫雲巖觀音菩薩參拜，希望保佑地方平安，疫情早日結束。

為善不欲人知！紫雲巖主委吳勝隆低調表示，台灣疫情嚴重，看到前線防疫人員每天無法鬆懈守護民眾，真的很辛苦，廟方秉持觀世音菩薩付出的精神，加上兩位前、現任張議長的支持，近日決定要捐出這筆善款，讓市府防疫工作能更順暢。

市議長張清照指出，紫雲巖主委吳勝隆為人低調，帶著全體上下成員及志工，長年做公益並推動傳統文化，由於疫情嚴峻，紫雲巖管委會決定捐款2000萬元給市府統籌運用，為防疫盡一點心力，特別感謝廟方善舉，也希望疫情早日退去。