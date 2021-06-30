枋山鄉2村解封首日，市場攤商沒開，居民生活仍不便。（謝佳潾）

枋山鄉2村解封首日，店家開不多，居民生活仍不便。（謝佳潾）

枋山鄉2村解封首日，店家開不多，居民生活仍不便。（謝佳潾）

枋山鄉楓港、善餘2村30日解封，縣府允許店家、市集營業讓居民恢復正常生活，但多數店家仍維持停業狀態，菜巿場沒有一攤有開，居民說，村內最大的魚販、肉販、菜販都被匡列隔離中，沒人賣菜生活還是很不便，除了2家傳統雜貨店有開外，市場、麵店幾乎都關著。

居民指出，之前有篩檢、打疫苗，大家都還會出來，但解封後的街道幾乎看不到人，除因農忙期要去果園忙外，多數人還是會怕而待在家不敢出門，但最重要的是，主要賣菜賣肉的都被匡列隔離中，導致沒人賣菜賣肉，解封後還是要吃泡麵度日。

「菜市場沒一攤有開！」居民道，有車的人會到車城或枋寮買菜，但都不敢承認是楓港或善餘人，就怕被歧視被討厭，而沒車的只好拜託朋友寄菜寄肉，且縣府給的防疫物資，有米、泡麵、罐頭、水果，但就是沒菜，真的很想吃菜。

雜貨店老闆說，一早6點多就有客人上門，有買民生用品、雞蛋、酒等，客人都道前4天雖然有防疫物資，但都是「止饑的」，生活上真的很不方便。