台中育賢三期好宅是太平區育賢段區域最後一期好宅工地，昨日開工動土，因應新冠肺炎疫情無法舉行大型動土儀式，由都市發展局長黃文彬帶領住宅發展工程處處長陳全成以簡單方式啟動、為工程祈福，預計113年底完工。

住宅處表示，市長盧秀燕上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，加上昨日開工的育賢3期好宅250戶，完工及興建中戶數達5108戶，順利達成目標。

住宅處指出，太平區人口不斷成長，為滿足居住需求及生活品質，育賢段除興建一期300戶及二期420戶外，再加上三期250戶共970戶。

「太平區育賢3期好宅新建工程」基地位於太平區育才路與74號快速道路口，為地下3層地上12層建築，並串連育賢一期及育賢二期好宅，其中地面層設有托嬰中心、親子館等社福設施，2樓以上則提供1房型81戶、2房型169戶等共250戶住宅社區，全案預計113年底完工。

住宅處強調，目前台中市好宅進度，已完工入住4案891戶，興建中13案4217戶，工程發包中1案400戶，規劃中2案540戶。台中好宅共20案計6048戶，將在達成盧市長設定的5000戶基礎上持續向前邁進。