水果盤商傳染鏈累計112人確診，其中盤商女婿的80多歲奶奶，住院10多天後重症惡化，4日死亡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

麻將牌咖傳播鏈，再新增2例，包括主動到醫院採檢的牌咖、和一名居家隔離中的家屬發病，全縣累計26例。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化大型醫院群聚，再增加一名陪病家屬隔離中二採轉陽性確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情6日新增3例確診，分別為牌咖傳染鏈2例、南彰醫院群聚1例；另外80多歲女性4日染疫死亡，累計已有3人死亡，為了管制市場人流，彰化縣長王惠美也宣布將請警方強力勸導驅離路邊流動攤販，不能落實執行單一出入口的傳統市場、黃昏市場，將要求強制關閉。

彰化縣長王惠美表示，牌咖傳染鏈在縣內累計造成26人確診，在警方全力稽查下，已查獲12處場所，呼籲民眾別再心存僥倖、群聚打牌。並公布最新疫調足跡，包括中華電信員林服務中心（員東路）、埔心全方位食品五金百貨大賣場、中華電信芬園服務中心、芬園農會社口櫃台等。

王惠美說，即日起加強市場人流管制，避免形成破口，將請各鄉鎮市公所至公有市場、傳統市場與黃昏市場等，要求執行人流管制，包括單一出入口、人流總量管制及實聯制等，周末2天，上午8點至12點加派管制人力，落實防疫。

衛生局長葉彥伯指出，全縣累計211人確診，居家隔離837人、完成21753人篩檢，陽性率0.97％；牌咖傳染鏈累計匡列749人，今天再添2名70多歲女性染疫，1人為打牌者主動前往篩檢確診，另1人為居家隔離中家屬發病。

南彰化醫院6B病房確診女病患的丈夫1採陰性，5日2採轉陽性確診，CT值12.86。他強調全院醫護與相關人員採密切監測觀察，病患與陪病家屬每72小時篩檢一次，護理之家長者們則每24小時採檢。

另外，水果盤商夫妻的女婿1家多人染疫，女婿的奶奶住院10多天後狀況惡化，4日病逝，全縣累計已有3人死亡，均來自水果商傳染鏈。

針對傳統市場人流管制，王惠美強調，即日起市場周邊道路流動攤販全面落實清零，警方將會持續勸導，10日起正式對流動攤販，依《道路交通管理處罰條例》取締開罰。黃昏市場若無法比照公有市場落實執行防疫，將依法強制關閉。

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(中時 )