中央疫情指揮中心今（6）日記者會，指揮官陳時中第一時間並未提及新增36起死亡案例，引起媒體與網友們的討論。而細看今日公布的死亡案例中，有13例是「死亡後才確診」，佔比超過三分之一，與之前公布的每日死亡案例調查比較，有明顯增多的現象。

指揮中心今日新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月28日至6月4日。

指揮中心公布6月6日死亡確診個案表。（指揮中心提供）

指揮中心公布6月6日死亡確診個案表。（指揮中心提供）

根據指揮中心公布的每日死亡個案表中，6月4日只有案7625是到院前死亡，後才採檢確診，5日則有案6380、案7585、案7853、案8599、案8998等5例為「死亡後確診」，而6日公布的死亡個案表中，從序號24至36共有13例也是「死亡後確診」，比例上佔今日公布死亡個案的36%，而其中6例為「到院前死亡」。

此外，今天公布的死亡案例中，並不包括被發現陳屍北投公寓家中的93歲老翁、88歲妻子及70歲大兒子，3人採檢結果尚未出爐。

(中時新聞網)