衛福部長陳時中證實，曾和AZ疫苗研發團隊談授權製造，不是台灣不願意，而是「有人不太喜歡」，以及產量有困難。國民黨前副祕書長蔡正元酸，「有人」是誰，這是純屬虛構的「名字」，常出現在陳時中嘴巴裡，如跟「有人」雷同，純屬巧合。

民眾黨立委高虹安昨追問陳時中「有人」是誰，陳時中說，「我想你也知道，我不用再說」，隨後又說，明確地講，是量能上無法提供這麼大的劑量，委員不用故意這樣，這都是外力的影響。

國民黨前副祕書長蔡正元對「有人」發表看法，有人護航高端和聯亞，硬要把台灣的「市場」留給高端和聯亞，認爲這是最重要的目標，所以有人就擋住東陽董事長林全的BNT疫苗，怕台灣人都跑去打BNT疫苗，不打高端和聯亞生產的疫苗，這兩款疫苗又無法出口，台灣必須保留當「禁臠」。

蔡正元表示，有人不喜歡AZ疫苗來台生產，找了歪的不像話的歪理，擋住AZ疫苗在台灣落地生產的機會，也是為了留「市場」給台產疫苗；有人擋住BNT疫苗進口，有人拒絕AZ疫苗來台生產，但「有人」已經染疫去世了，「有人」是誰，這是純屬虛構的「名字」，常常出現在陳時中的嘴巴裡，如跟「有人」雷同，純屬巧合。