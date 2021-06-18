6月28日是全國維持三級警戒的到期日，針對警戒是否延期或降級，中廣董事長趙少康呼籲，總統蔡英文應立即親自召開「全國防控視訊會議」，邀集各縣市首長參加，以在最短時間內滿足各地方提出的防控需求，最晚6月21號就要宣布警戒是否延長或修正。

趙少康今日（18）下午2時許在臉書發文表示，6月28日是全國維持三級警戒的到期日，是否繼續維持，中央必須在這一兩天內做出清楚指引，到底是降為2.5級，還是部分3級、部分2級，不能再猶豫，才不會讓民眾無所適從。

趙少康指出，如今衛福部部長陳時中失去公信、行政院院長蘇貞昌神隱，蔡英文應該出面處理，明天就召開全國防控視訊會議，邀集六都、各縣市首長參加，在最短時間內滿足各地方提出的防控需求，包括醫療物資、篩檢準則及疫苗分配等，以7天自主健康管理計算，最晚6月21號就要宣布28日的三級警戒究竟延長還是修正。

趙少康強調，我們現在正在和病毒賽跑，人民拿生命和病毒作戰，一個多月的全國三級警戒，已經讓民眾蒙受巨大的財產損失，蔡英文不能再躲在總統官邸、躲在臉書後面，立即召開全國防控會議是最基本該做的事。

此外，趙少康提出五大呼籲：一，陳時中昨天在立法院承認疫苗買得太慢，既然錯了就要趕快修正，不要再誤國誤民，加速開放民間團體、企業採購目前被WHO緊急授權的第一代新冠疫苗，同時立刻佈局二代疫苗採購，爭取在台灣代工；二，食藥署審查兩支國產疫苗二期解盲會議，必須全程公開直播，審查委員應秉持專業，不畏權勢施壓、外力干擾，秉持科學精神，投下贊成或反對的一票，為歷史留記錄；三，就算有任何一支國產疫苗通過發給EUA，也不能施壓民眾施打國產疫苗，人民有選擇打哪一款疫苗的權利；四，金管會不能對高端股票異常波動置之不理，要立刻主動調查；五，「特權」疫苗、搶打疫苗亂象，根源都是疫苗數量不夠，應立刻停止司法追殺。