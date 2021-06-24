慈濟基金會昨正式遞件申請採購500萬劑BNT疫苗，資深媒體人趙少康認為，蔡政府顯然並不願意看到慈濟捐獻成功，因為一方面重申需要慈濟提出原廠授權書，一方面說慈濟不能比照永齡基金會及台積電，他要奉勸蔡政府，不要拖到社會大眾反彈，那時再改變態度，就十分難看了。

慈濟基金會昨（23日）宣布向食藥署遞件申請採購500萬劑BNT疫苗，外界關注是否比照先前台積電、鴻海永齡基金會，由政府授權向原廠或代理商洽談疫苗採購。對此，行政院發言人羅秉成昨表示，台積電跟鴻海案，因緊急需要，採專案特殊採購安排，其他民間採購案件難以併案處理。此外依《自由時報》報導，食藥署指出，慈濟該案初步看來，缺少關鍵的原廠授權書。

趙少康今（24日）在臉書發文認為，看來慈濟基金會已經跟德國原廠做過接觸，現在缺的就是政府授權，只要政府出具授權書，慈濟甚至有可能第一個最早獲得500萬劑的輝瑞BNT疫苗，但蔡政府顯然並不願意看到慈濟捐獻成功，一方面重申需要慈濟提出原廠授權書，一方面說慈濟不能比照永齡基金會及台積電，由政府發給政府授權書，還說太多機構捐贈增加複雜度。

目前台灣缺國際認證疫苗，趙少康指出，全靠美、日還有立陶宛捐贈，國內慈善團體希望主動捐輸，政府鼓勵都來不及，哪有怕捐太多的？自己買不到，還不准別人捐，天下有比這個更荒唐的事情？既然蔡政府替永齡、台積電開綠燈，為什麼慈濟不能比照辦理？而且台灣一次購買一千五百萬劑疫苗，對原廠來說誘因會大一些，比各個團體單打獨鬥力量大。

趙少康痛批，蔡政府不要不點不亮，拖到慈濟信眾反彈、社會大眾不耐，甚至慈濟法師要求親自跟蔡英文見面請託，那時再改變態度，就十分難看了。疫苗只會嫌少不會嫌多，蔡政府請不要讓捐贈者還要用拜託的。